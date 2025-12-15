Режиссёра Роба Райнера и его жену нашли мёртвыми в собственном доме
По данным Variety, режиссёра, сценариста и продюсера Роба Райнера и его жену Мишель обнаружили мёртвыми в их собственном доме. Полиция Лос-Анджелеса считает, что это было убийство.
С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнеров. Мы убиты горем из-за этой внезапной потери и просим не беспокоить нас в это невероятно трудное время.
Полиция Лос-Анджелеса прибыла на место и обнаружила двух погибших. Сперва правоохранительные органы назвали произошедшее «очевидным убийством», но не подтвердила личности жертв. Роб и Мишель были зарезаны. Некоторые источники говорят, что убийцей выступил сын пары Ник Райнер.
