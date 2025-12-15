Вышла последняя серия «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — первый сезон завершился
Сегодня на HBO Max вышла восьмая серия «Оно: Добро пожаловать в Дерри». На этом первый сезон сериала завершился.
Действие сериала разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.
Главные роли в сериале исполняют Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.
