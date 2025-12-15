Скидки
Режиссёр «Грешников» Райан Куглер назвал самую сложную сцену фильма

Комментарии

Режиссёр «Грешников» Райан Куглер в интервью рассказал, какая сцена фильма для него оказалась самой трудной в плане постановки.

По словам Куглера, этой сценой стал фрагмент с поездкой на автомобиле, в котором снялся Майкл Б. Джордан и его дублёр Перси Белл. Главной сложностью было синхронизировать движение машины, выход актёров, их взаимодействие и прочее. В этом моменте решающими были даже пару секунд.

Режиссёр в шутку отметил, что во время работы над этой сценой он буквально чуть не свихнулся, хотя, казалось бы, сам фрагмент в фильме выглядит очень просто и происходит в течение быстрого времени.

