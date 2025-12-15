Эксперты рассказали, почему важно выключать роутер перед длительным отсутствием дома
В компании «Солар» рассказали изданию «Газета.Ru», почему нужно отключать роутер от розетки перед отъездом из дома, к примеру, в путешествие. В первую очередь этот момент связан с кибербезопасностью.
По словам экспертов, в новогодние праздники и другие длительные выходные активность киберпреступников особенно возрастает. Казалось бы, простой роутер, но злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к домашней сети и личной информации в случае, если его не отключить, пока вас нет дома.
Эксперты также настоятельно рекомендуют создавать уникальные и сложные пароли для всех учётных записей для наилучшей защиты личных данных.
