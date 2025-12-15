Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперты рассказали, почему важно выключать роутер перед длительным отсутствием дома

Эксперты рассказали, почему важно выключать роутер перед длительным отсутствием дома
Комментарии

В компании «Солар» рассказали изданию «Газета.Ru», почему нужно отключать роутер от розетки перед отъездом из дома, к примеру, в путешествие. В первую очередь этот момент связан с кибербезопасностью.

По словам экспертов, в новогодние праздники и другие длительные выходные активность киберпреступников особенно возрастает. Казалось бы, простой роутер, но злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к домашней сети и личной информации в случае, если его не отключить, пока вас нет дома.

Эксперты также настоятельно рекомендуют создавать уникальные и сложные пароли для всех учётных записей для наилучшей защиты личных данных.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android