Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Комментарии

СТС и START объявили о старте съёмок пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Это будет продолжение фильма «Папины дочки. Мама вернулась», в котором к роли Даши вернулась актриса Анастасия Сиваева.

Фото со съёмок пятого сезона сериала

Фото: START, СТС

Фото: START, СТС

Фото: START, СТС

Фото: START, СТС

Фото: START, СТС

По сюжету Даша возвращается к Венику и дочерям, но понимает, что её муж привык жить без жены, а дочки стали слишком взрослыми и самостоятельными. Она пытается понять, как ужиться со своей семьёй.

Дату выхода нового сезона новых «Папиных дочек» пока не называют. К своим ролям также вернулись Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Вита Корниенко и другие актёры.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android