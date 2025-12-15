Скидки
«Не могу поверить»: Льюис Пуллман — о том, что снялся в «Мстителях: Судный день»

«Не могу поверить»: Льюис Пуллман — о том, что снялся в «Мстителях: Судный день»
Актёр Льюис Пуллман, сыгравший Часового в «Громовержцах», поделился эмоциями от того, что снялся в «Мстителях: Судный день».

Актёр не ожидал, что ему когда-либо вообще удастся попасть в кино подобного масштаба в рамках киновселенной Marvel, но это удалось сделать.

Не могу поверить, что мне позволили сняться в этом фильме. Это было так здорово. Мне очень повезло сыграть этого персонажа, потому что он очень личный для меня. Мы с ним в чём-то схожи.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Продолжение картины, «Мстители: Секретные войны», появится в зарубежных кинотеатрах 17 декабря 2027 года.

