Военная драма «Август» вышла в онлайне

15 декабря состоялась цифровая премьера фильма «Август». Военная драма с российскими звёздами уже доступна в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиске», «Иви», Kion и Wink.

Таким образом, «Август» добрался до стримингов спустя два с половиной месяца после выхода в кинотеатрах. За этот срок лента заработала более 1,5 млрд рублей и стала одним из самых кассовых фильмов 2025 года в России.

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).