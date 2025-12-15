Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал документальный сериал «Метод Тутберидзе» про тренера Этери Тутберидзе

Стартовал документальный сериал «Метод Тутберидзе» про тренера Этери Тутберидзе
Комментарии

15 декабря стартовал сериал «Метод Тутберидзе». Первый эпизод документального шоу уже доступен в онлайн-кинотеатре Okko, всего в первый сезон войдёт 12 эпизодов.

Видео доступно в VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат «Онлайн-кинотеатр Okko».

Проект посвящён Этери Тутберидзе, одному из самых влиятельных тренеров в мировом фигурном катании, и её школе, воспитавшей не одно поколение чемпионов. Сериал предоставит зрителям доступ к закрытым тренировкам, процессу отработки сложнейших элементов и внутренней динамике взаимоотношений между тренером и спортсменами. Особое внимание авторы уделили методике подготовки, дисциплине и человеческим историям за кулисами громких побед.

В проекте поучаствовали Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и другие фигуристы.

Материалы по теме
Игры будущего вернулись! Что будет на втором турнире на стыке спорта и видеоигр
Игры будущего вернулись! Что будет на втором турнире на стыке спорта и видеоигр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android