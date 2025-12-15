Скидки
Мультфильм Губка Боб: В поисках квадратных штанов (2025) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Мультфильм «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» выйдет в кинотеатрах России 1 января
19 декабря состоится мировая премьера мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — новой ленты про знаменитого героя мультсериалов Nickelodeon. Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Paramount с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Мультфильм выйдет в России 1 января — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся позже из-за отказа от голливудских картин в Новый год — 15 января.

По сюжету мультфильма Губка Боб и Патрик отправляются вместе с Летучим Голландцем в подземное царство. Там их ждут тяжёлые испытания, для прохождения которых понадобится вся храбрость, в которой сомневается даже босс главного героя мистер Крабс. «В поисках квадратных штанов» — уже четвёртый полнометражный мультфильм по франшизе.

