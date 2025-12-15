Эммануэль Макрон поздравил авторов Clair Obscur: Expedition 33 с «Игрой года» на TGA 2025

13 декабря прошла The Game Awards 2025 — церемония награждения лучших видеоигр уходящего года. Абсолютным триумфатором стал экшен Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall — проект забрал сразу девять статуэток, что стало абсолютным рекордом ивента.

Спустя некоторое время президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал столь знаковое событие. Он поздравил команду со столь знаковым событием, опубликовав фотографию с героями игры — c Гюставом, Маэль и Люнэ.

Clair Obscur: Expedition 33 была названа Игрой года в Лос-Анджелесе. Исторически первый случай для французской игры! Большая гордость для Монпелье и Франции. Поздравляю команду Sandfall Interactive. Для тех, кто пойдёт следом!

Фото: Соцсети Эммануэля Макрона

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоялся 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект получил высочайшие отзывы от критиков и обычных игроков — в день The Game Awards 2025 авторы выпустили большой патч с новыми испытаниями, фоторежимом и другими нововведениями.