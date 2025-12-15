Мрачный постер третьего сезона сериала «Метод» — финальные серии выйдут 18 декабря

«Кинопоиск» представил новый постер третьего сезона сериала «Метод». На нём изображены главные герои шоу — финальные серии проекта выйдут уже 18 декабря.

Фото: «Кинопоиск»

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. В продолжении детектив возглавил оперативную группу, состоящую из преступников с разными умениями: от взлома данных до гипноза.

Режиссёром третьего сезона выступил Юрий Быков, режиссёр первого сезона. В актёрский состав продолжения также вошли в том числе Анна Савранская («Лёд 3») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»).