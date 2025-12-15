Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мрачный постер третьего сезона сериала «Метод» — финальные серии выйдут 18 декабря

Мрачный постер третьего сезона сериала «Метод» — финальные серии выйдут 18 декабря
Комментарии

«Кинопоиск» представил новый постер третьего сезона сериала «Метод». На нём изображены главные герои шоу — финальные серии проекта выйдут уже 18 декабря.

Фото: «Кинопоиск»

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. В продолжении детектив возглавил оперативную группу, состоящую из преступников с разными умениями: от взлома данных до гипноза.

Режиссёром третьего сезона выступил Юрий Быков, режиссёр первого сезона. В актёрский состав продолжения также вошли в том числе Анна Савранская («Лёд 3») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Материалы по теме
Меглин и девять Декстеров. Стоит ли смотреть третий сезон «Метода»
Меглин и девять Декстеров. Стоит ли смотреть третий сезон «Метода»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android