Завершились съёмки фэнтезийного сериала «Тайный город»

Компания «Медиаслово» и телеканал ТНТ объявили о завершении съёмок сериала «Тайный город». Производство стартовало в конце июля и продлилось около четырёх месяцев, премьера шоу состоится в 2026 году.

«Тайный город» основан на цикле романов Вадима Панова и рассказывает об айтишнике Артёме, который случайно становится обладателем магического артефакта. Благодаря нему герой открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги.

Главные роли в «Тайном городе» исполнили Милош Бикович («Холоп»), Мария Андреева («Истребители»), Евгений Чебатков («Майор Гром: Игра»), Алексей Гуськов («Кракен»), Юлия Пересильд («Вызов») и Юрий Колокольников («Игра престолов»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Чекаго»).