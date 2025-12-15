Скидки
Во Владивостоке пройдёт турнир «Кибервосток-2025» по Tekken 8 — участие примут 8 стран

Во Владивостоке пройдёт турнир «Кибервосток-2025» по Tekken 8 — участие примут 8 стран
С 17 по 18 декабря Федерация компьютерного спорта России проведёт международный турнир «Кибервосток-2025» по файтингу Tekken 8. Соревнование пройдёт во Владивостоке, призовой фонд составит 1 млн рублей.

Участие в «Кибервостоке» примут игроки из восьми стран, в том числе XCC из Китая, Kicking Machine из Турции и Book из Таиланда. Россию представит победитель национального Кубка Руслан HowFoolish Гулиев, на турнире также сыграют киберспортсмены из Индии, Казахстана, Индонезии и Южной Кореи.

«Кибервосток» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина уже во второй раз. В 2024 году во Владивостоке прошли чемпионат России по киберспорту и международные соревнования по Dota 2.

Руслан HowFoolish Гулиев — победитель Кубка России по Tekken 8
