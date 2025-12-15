Стартовал третий сезон сериала «Праздники» — вышли два эпизода

15 декабря состоялась премьера третьего сезона сериала «Праздники». Комедийный проект уже запустили на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko, Kion и Premier с двух эпизодов. Всего в продолжение войдёт 16 серий.

Видео доступно в VK-группе ТНТ. Права на видео принадлежат ТНТ.

В третьем сезоне семейство сталкивается с большими переменами: глава семьи выходит на пенсию и впервые начинает жить для себя. Однако его энергия и разнообразные хобби даются тяжело Наталье Николаевне. Тем временем дети учатся жить самостоятельно: у младшей дочери и мамы в декрете Юли и её мужа Вовы получается закрепиться в Москве, а у старшей мамы Лены с мужем Пашей дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы.

К главным ролям в продолжении вернутся Виталий Хаев, Мария Аронова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и другие актёры. Режиссёром проекта вновь стал Борис Дергачёв.