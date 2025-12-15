Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал третий сезон сериала «Праздники» — вышли два эпизода

Стартовал третий сезон сериала «Праздники» — вышли два эпизода
Комментарии

15 декабря состоялась премьера третьего сезона сериала «Праздники». Комедийный проект уже запустили на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko, Kion и Premier с двух эпизодов. Всего в продолжение войдёт 16 серий.

Видео доступно в VK-группе ТНТ. Права на видео принадлежат ТНТ.

В третьем сезоне семейство сталкивается с большими переменами: глава семьи выходит на пенсию и впервые начинает жить для себя. Однако его энергия и разнообразные хобби даются тяжело Наталье Николаевне. Тем временем дети учатся жить самостоятельно: у младшей дочери и мамы в декрете Юли и её мужа Вовы получается закрепиться в Москве, а у старшей мамы Лены с мужем Пашей дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы.

К главным ролям в продолжении вернутся Виталий Хаев, Мария Аронова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и другие актёры. Режиссёром проекта вновь стал Борис Дергачёв.

Материалы по теме
Расписание выхода третьего сезона сериала «Праздники»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android