Фото с Android становятся красными на iPhone из-за нового бага iOS 26

Пользователи iPhone столкнулись с неожиданным багом после выхода новой версии операционной системы iOS. Из-за неизвестной ошибки фотографии, сделанные на Android, начинают искажаться.

При просмотре снимков в приложении «Фото» они отображаются с ярким красным фильтром. При этом мини-версия остаётся нормальной, но при увеличении фотографии приобретают неожиданный оттенок.

Фото: 9to5mac

Судя по всему, проблема возникает из-за ошибки интерпретации цветовых профилей. Система ошибочно использует тонирование — чтобы исправить ошибку, специалисты советуют открыть изображение в редакторе и нажать «Вернуть», сохранив его без изменений.