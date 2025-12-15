Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото с Android становятся красными на iPhone из-за нового бага iOS 26

Фото с Android становятся красными на iPhone из-за нового бага iOS 26
Комментарии

Пользователи iPhone столкнулись с неожиданным багом после выхода новой версии операционной системы iOS. Из-за неизвестной ошибки фотографии, сделанные на Android, начинают искажаться.

При просмотре снимков в приложении «Фото» они отображаются с ярким красным фильтром. При этом мини-версия остаётся нормальной, но при увеличении фотографии приобретают неожиданный оттенок.

Фото: 9to5mac

Судя по всему, проблема возникает из-за ошибки интерпретации цветовых профилей. Система ошибочно использует тонирование — чтобы исправить ошибку, специалисты советуют открыть изображение в редакторе и нажать «Вернуть», сохранив его без изменений.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android