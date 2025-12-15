Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер ролевой игры Arknights: Endfield c музыкой OneRepublic — релиз 22 января

Трейлер ролевой игры Arknights: Endfield c музыкой OneRepublic — релиз 22 января
Комментарии

Компания GRYPHLINE представила яркий трейлер своей новой игры Arknights: Endfield — проект в жанре стратегической RPG выйдет 22 января 2026 года.

Специально для ролика группа OneRepublic сочинила и исполнила оригинальный трек Give Me Something.

Ранее количество предварительных регистраций в Arknights: Endfield превысило 30 млн по всему миру. Игра будет полностью бесплатной и доступна на ПК, PlayStation 5, а также на мобильных устройствах.

Действие Arknights: Endfield разворачивается во вселенной игры Arknights. Игровой процесс будет основан на исследованиях, стратегических боях в реальном времени и строительстве баз.

Материалы по теме
В Honkai: Star Rail обновят режим «Валютные войны» — планы на версии 3.8 и 4.0
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android