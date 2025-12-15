Скидки
Топ-5 лучших видеокарт 2025 года от портала Wccftech

Пять лучших видеокарт 2025 года — рейтинг Wccftech
Авторитетный технопортал Wccftech представил свой рейтинг лучших видеокарт по итогам 2025 года. В список вошли пять графических ускорителей.

Издание отмечает, что уходящий год стал очень сложным и противоречивым для индустрии. Каждой из пяти видеокарт выделили отдельную категорию, чтобы подчеркнуть преимущества над остальными в той или иной области.

Топ-5 лучших видеокарт 2025 года по версии Wccftech:

  1. NVIDIA GeForce RTX 5090 (флагман года).
  2. AMD's RX 9070 XT (лучшая в целом).
  3. AMD's RX 9060 XT 16 GB (лучшая бюджетная).
  4. NVIDIA's RTX 5070 (лучшая в средней категории).
  5. Intel's Arc B580 (почётное упоминание).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

