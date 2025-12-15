Скидки
Сериал Очень странные дела, 5-й сезон: когда выйдут новые серии, когда выйдет финальные эпизоды, дата выхода серий

Вышел трейлер второй половины пятого сезона «Очень странных дел» — выход 26 декабря
Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второй половины пятого сезона сериала «Очень странные дела». Продолжение мистического проекта выйдет в трёх частях: вторая стартует 26 декабря в 04:00 мск и будет состоять из трёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.

Пятый сезон станет большим финалом для «Очень странных дел». Первая часть сезона вышла 27 ноября, вторая выйдет в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января — его также покажут в кинотеатрах.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix
