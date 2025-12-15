«Они всё испортили». Режиссёр «Один дома» и «Один дома 2» раскритиковал продолжения фильма

Режиссёр двух первых частей рождественского фильма «Один дома» Крис Коламбус поразмышлял о возможном возвращении к работе над франшизой.

Постановщик признал, что оригинальную идею переосмыслили в продолжениях, поэтому это маловероятно.

Не хочу никого обидеть, но они всё испортили. Всё началось с «Один дома 3», а потом пошло под откос. «Один дома 3» — пожалуй, лучший из остальных фильмов, но продолжения всё ещё плохи.

После ухода Коламбуса и Маколея Калкина (исполнял главную роль) вышло четыре фильма — начиная с 1997 года («Один дома 3») и заканчивая «Один дома: Снова одни» в 2021 году.

Режиссёр также отметил, что за все эти годы услышал более 600 идей для достойного продолжения, но считает это возможным, только если в проект вернутся Калкин, Джо Пеши и Дэниел Стерн.