Русский трейлер фильма ужасов «Зараза» с Лиамом Нисоном: 26 февраля хоррор выйдет в России

Кинокомпания Global Film представила русскоязычную версию трейлера предстоящего хоррора «Зараза». ФИльм ужасов начнут показывать в отечественных кинотеатрах с 26 февраля 2026 года.
Картина повествует о военной базе США, с нижнего уровня которой вырывается паразитический грибок. Он начинает захватывать разумы сотрудников комплекса, разрушая их тела.
Видео доступно в группе «Кинопоиск» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Global Film и StudioCanal.
Главные роли в фильме ужасов сыграли Лиам Нисон («Голый пистолет»), Джо Кири («Долгожданный рассвет») и Джорджина Кэмпбелл («Убийство на пляже»). Режиссёром выступил Джонни Кэмпбелл — автор некоторых эпизодов сериалов «Мир Дикого Запада» и «Доктор Кто».