Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер комедии «Человек, который смеётся» с Цыганковым и Гармашом — в кино с 26 февраля

Трейлер комедии «Человек, который смеётся» с Цыганковым и Гармашом — в кино с 26 февраля
Комментарии

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер комедии «Человек, который смеётся». Фильм выйдет на экраны 26 февраля 2026 года.

Сюжет расскажет об успешном актёре, который за большие деньги соглашается сыграть киллера. Однако на съёмках герой получает ранение, которое оставляет побочный эффект: теперь актёр постоянно улыбается и смеётся. Отказываться от роли уже поздно — нужно искать способ справиться с эмоциями.

Видео доступно в группе «Централ Партнершип» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Степан Девонин, Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович и Антон Ескин.

Материалы по теме
Видео
Русский трейлер фильма ужасов «Зараза» с Лиамом Нисоном: 26 февраля хоррор выйдет в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android