Трейлер боевика «Нормал» с Бобом Оденкёрком — фильм выйдет в России 30 апреля 2026 года

В сети Интернет появился полноценный трейлер предстоящего фильма «Нормал». Боевик со звездой «Лучше звоните Солу» Бобом Оденкёрком выйдет в том числе и в России — премьера назначена на 30 апреля 2026 года.

Сюжет картины рассказывает о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Дело об ограблении банка неожиданно оборачивается чем-то более серьёзным.

Главные роли, помимо Оденкёрка, сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Генри Уинклер («Лучшее время года») и Брендан Флетчер («Выживший»). Режиссёром выступил Бен Уитли («Перестрелка»). Сценарий написали сам Боб Оденкёрк в соавторстве с Дереком Колстадом, одним из создателей «Джона Уика».