Топ-10 лучших фильмов 2025 года выбрали критики для IndieWire

Топ-10 лучших фильмов 2025 года выбрали критики для IndieWire
Комментарии

Издание IndieWire опросило более сотни кинокритиков и представило рейтинг лучших фильмов 2025 года.

В подготовке материала приняли участие в основном эксперты из Северной Америки, однако среди респондентов были и несколько критиков из других стран. В итоге лидером с небольшим отрывом стал триллер «Битва за битвой».

Топ-10 фильмов 2025 года по мнению критиков:

  1. «Битва за битвой».
  2. «Простая случайность».
  3. «Грешники».
  4. «Сентиментальная ценность».
  5. «Секретный агент».
  6. «Марти Великолепный».
  7. «Сны поездов».
  8. «Сират».
  9. «Гамнет».
  10. «Прости, детка».

Согласно тому же опросу, режиссёром года стал Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), а лучшей актрисой — Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»).

