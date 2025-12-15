«То, что команда прошла туда — это уже победа». Zeus — о серебре FaZe на мэйджоре по CS 2

Стример и бывший профессиональный игрок Данил Zeus Тесленко прокомментировал выступление FaZe Clan на StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2. По его словам, выход команды в финал уже можно считать максимальным и успешным результатом, несмотря на поражение в решающем матче турнира.

По мнению Zeus, FaZe изначально не рассматривалась как претендент на титул, а сам факт попадания в финал стал для состава настоящим достижением. При этом он отдельно отметил доминирующую форму Vitality, назвав французский коллектив сильнейшей командой мира на текущий момент.

FaZe попала в финал и уже выиграла мэйджор для себя. По факту, её там не должно было быть. То, что она прошла туда — это уже победа. А Vitality просто на голову сильнее всех команд в мире… Сейчас Vitality — самая сильная, вот и всё.

Также Тесленко призвал не жалеть игроков FaZe, подчеркнув, что обе команды могут быть довольны итогами турнира.

В ночь на 15 декабря FaZe Clan заняла второе место на мэйджоре в Будапеште, уступив Vitality в финале со счётом 1:3.