«Последний матч за NAVI?». Главный редактор HLTV усомнился в будущем Aleksib после финала

Главный редактор HLTV Милан Striker Швейда поделился сомнениями относительно дальнейшего пребывания Алекси Aleksib Виролайнена в составе NAVI по CS 2. Журналист допустил возможные изменения в команде на фоне разговоров о решафле и эмоционального состояния капитана после вылета со StarLadder Budapest Major — 2025.

После интервью Aleksib на фоне вылета со StarLadder Budapest Major я не могу отделаться от мысли, что это был последний матч игрока за клуб.

При этом Striker напомнил, что на самом турнире NAVI выглядели конкурентоспособно и навязывали борьбу сильнейшим соперникам.

Сам Aleksib в интервью HLTV признался:

Мне грустно. В целом мы провели отличный мэйджор. Химия в коллективе была лучшей за долгое время. Мы каждый день вместе смеялись. Не хотелось заканчивать вот так.

NAVI завершили StarLadder Budapest Major на третьем–четвёртом местах и заработали $ 80 тыс. призовых.