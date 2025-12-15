Скидки
«Ты легенда». ApEX публично обратился к karrigan после финала мэйджора по CS 2

Комментарии

Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер выразил уважение лидеру FaZe Clan Финну karrigan Андерсену по итогам финала StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2.

После титульного матча француз отметил вклад соперника в успехи его команды и назвал датчанина одним из величайших ингейм-лидеров в истории дисциплины:

Финн, ты легенда. Самый сильный ингейм-лидер, с которым я встречался. То, что ты снова сделал со своим коллективом, легендарно. Хорошая игра. Надеюсь, в 2026-м нас ждёт ещё больше сражений.

Андерсен ответил взаимным признанием, подчеркнув достижения капитана Vitality и их многолетнее соперничество на профессиональной сцене:

Взаимно уважаю. То, чего ты добился в 2025 году, — это мечта всех капитанов. Мы соревнуемся друг с другом уже 10 лет. Ты заставляешь меня становиться лучше. Жду следующих поединков. Хорошего отпуска!

В ночь на 15 декабря Team Vitality обыграла FaZe Clan в финале венгерского мэйджора со счётом 3:1 и стала чемпионом StarLadder Budapest Major. Титульный матч стал первым финалом мэйджора в формате best-of-5 за всю историю Counter-Strike.

Team Vitality — чемпионы StarLadder Budapest Major 2025
Team Vitality — чемпионы StarLadder Budapest Major 2025 по CS2
