donk стал лучшим игроком мэйджора CS 2 по рейтингу

Рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец показал лучшую индивидуальную статистику на StarLadder Budapest — Major 2025 по CS 2. По итогам турнира 17-летний игрок завершил чемпионат с рейтингом 1,57 — самым высоким среди всех участников мэйджора. Для достижения этого показателя donk понадобилось всего девять сыгранных карт.

По рейтингу он опередил ближайшего преследователя — Матье ZywOo Эрбо — на 0,19. При этом французский снайпер провёл на турнире на четыре карты больше и в итоге был признан MVP после победы Team Vitality в гранд-финале. Тем не менее именно представитель Team Spirit стал самым эффективным игроком чемпионата в Будапеште по чистым цифрам.

Top players Фото: HLTV

Прогресс donk на мэйджорах по CS 2 выглядит стабильно восходящим. Он начал с рейтинга 1,29 на PGL Major Copenhagen, затем улучшил показатели на турнирах в Шанхае и Остине, доведя статистику до 1,57 на текущем мэйджоре — лучшего результата в своей карьере.

Team Spirit завершила выступление на стадии полуфинала, уступив будущему чемпиону — Team Vitality.