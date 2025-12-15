Шутер Marathon от авторов Destiny выйдет в марте 2026 года

Американская компания Bungie опубликовала ролик Marathon — своей новой сетевой игры. Проект поступит в продажу в марте 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series, спустя полгода после изначальной даты.

В новом ролике Bungie рассказала о нововведениях в игре после скандала с обвинениями в плагиате, случившемся летом 2025 года. Разработчики внесли множество изменений: сделали упор на повествование через окружение, добавили общий голосовой чат и возможность искать тиммейтов в одиночку, разработали четыре уникальные карты и ввели седьмой вид бегунов, а также улучшили звук и переделали визуальный дизайн локаций.

События Marathon развернутся в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства. Проект выйдет по цене в $ 40, точную дату выхода авторы назовут ближе к весне.