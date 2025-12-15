Скидки
Патч 7.40 для Dota 2 может выйти в ночь на 16 декабря

Патч 7.40 для Dota 2 может выйти в ночь на 16 декабря
Комментатор и аналитик Dota 2 Робсон TeaGuvnor Мерритт запланировал трансляцию на Twitch, посвящённую ожиданию следующего обновления для Dota 2 от Valve "7.40". Название эфира — «Комната ожидания 7.40 — нарезаем лук, пока не выйдет патч».

Фото: TeaGuvnor

TeaGuvnor известен тем, что ранее неоднократно точно прогнозировал даты выхода обновлений для Dota 2. На момент публикации трансляция не была запущена. Ожидается, что стрим начнётся после завершения рабочего дня Мерритта на DreamLeague Season 27.

Также страница патча 7.40 появилась на официальном сайте Dota 2.

Фото: Dota2.com

Предыдущее обновление для Dota 2 вышло в ночь на 12 декабря. Вместе с ним в игре стартовало зимнее событие серии «Диковинки Квортеро», в рамках которого игроки могут получить различные награды. Официальная дата выхода следующего геймплейного патча не объявлена, однако предполагается, что обновление 7.40 может выйти в ночь на 16 декабря.

В Dota 2 стартовал зимний ивент «Диковинки Квортеро»
