В Deadlock стартовало Новогоднее событие со снежками и большой ёлкой

В Deadlock стартовало Новогоднее событие со снежками и большой ёлкой
Комментарии

16 декабря компания Valve выпустила небольшое обновление для Deadlock. В геройском шутере стартовало Новогоднее событие, которое продлится несколько недель.

Вместе с ним в игру добавили новогодние декорации — в Убежище появились гирлянды, тематические украшения и большая ёлка, которую можно украсить игрушками. Для этого необходимо побеждать за каждого из 32 персонажей, постепенно открывая всё больше ёлочных шаров. Вместе с этим улучшаются и снежки, которые теперь можно бросать в друзей и противников.

Нейтральные мобы на карте превратились в злобных снеговиков, а ящики — в подарки.
Праздничное испытание в Deadlock

Праздничное испытание в Deadlock

Фото: Valve

Сейчас Valve работает над большим апдейтом для игры — он выйдет в январе. По информации датамайнеров, в нём заметно обновят карту, добавят как минимум несколько персонажей и доработают интерфейс.

Для Deadlock выпустили крупнейшее обновление с шестью новыми героями
