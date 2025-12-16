В Dota 2 добавили нового героя — барда Largo

16 декабря компания Valve выпустила патч 7.40 для Dota 2. Вместе с ним в игру добавили Largo (Ларго) — барда с основной характеристикой Сила. Суть героя в помощи союзникам — все его умения так или иначе предназначены для усиления партнёров по команде.

Ларго усиливает союзников в бою, вдохновляя их на более эффективное и болезненное для врагов колдовство. Он шустро располагает к себе друзей и противников своим липким языком, а его непременно задорные притопывающие лягушата задают темп драки. Когда же битва достигает своего крещендо, Ларго с радостью выступит со своими лучшими хитами — классическими песнями его народа, которые благословят всю команду и сменят тон битвы на победный.

Способности Largo

Catchy Lick — герой цепляет языком союзника или противника, применяя нормальное развеивание.

— герой цепляет языком союзника или противника, применяя нормальное развеивание. Frogstomp — герой бросает в область лягушат, которые замедляют передвижение в ней, оглушают каждый прыжок и наносят урон.

— герой бросает в область лягушат, которые замедляют передвижение в ней, оглушают каждый прыжок и наносят урон. Croak of Genius — герой наигрывает союзнику мелодию, отчего все предметы и способности того расходуют меньше маны.

— герой наигрывает союзнику мелодию, отчего все предметы и способности того расходуют меньше маны. Amphibian Rhapsody (Ульт) — герой начинает выступление: он теряет возможность атаковать, а остальные способности меняются на три песни. Каждый эффект способности увеличивает броню владельца и снижает расход маны.

Largo уже доступен в Dota 2 во всех режимах, кроме киберспортивного Captain's Mode. Более подробно ознакомиться с персонажем можно на официальном сайте Dota 2.