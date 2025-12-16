В Dota 2 вышел патч 7.40

16 декабря в Dota 2 вышло большое балансное обновление 7.40. Разработчики добавили в игру нового героя Largo, а также изменили ряд способностей персонажей, предметы и многие другие аспекты игры.
Основные изменения
- теперь для изучения талантов не нужны очки навыков — вместо них будут очки талантов;
- тир-4 башни теперь получают бафф к броне, если казармы не разрушены (до 24, по 4 за каждую);
- изменена формула золота за помощь;
- немного изменены Рошан, Терзатель, ослаблены руны невидимости и ускорения.
Изменения героев
Различные баффы и дебаффы получили десятки персонажей Dota 2. Главные изменения коснулись Lone Druid, Slark и Treant Protector.
- Силла и его медведь научились паре новых трюков: теперь друид может оплетать врагов корнями даже вне медвежьего облика, а его совершенно новый дух-медведь обзавёлся собственным древом талантов;
- Единственный беглец из Тёмного рифа теперь увёртлив как никогда, ведь Essence Shift стала его врождённой способностью, а ей на смену пришла Saltwater Shiv — она крадёт у врагов восстановление здоровья и скорость передвижения;
- Терпеть вечно не готовы даже деревья. Изменённая способность Leech Seed стала ещё опаснее, а новое улучшение с Aghanim's Scepter делает героя таким могучим, что ему так и не терпится расправиться с врагами леса.
Полный список изменений версии 7.40 в Dota 2 можно найти на официальном сайте.
Нейтральные предметы
Список предметов, выпадающих при фарме в лесу, также был обновлён — большинство были изменены, некоторые удалены, а вместо них появились новые.
Из Dota 2 пропали Ripper's Lash, Sister's Shroud, Spark of Courage, Magnyfieng Monocle, Outworld Staff и Pyrrhing Cloak. Вместо них появились шесть новых предметов первого и четвёртого уровня, а также Riftshadow Prism (5 лвл).
Фото: Valve
Изменения ландшафта
Разработчики слегка изменили карту, сделав упор на визуальную составляющую. В обновлении 7.40 были обновлены:
- Святыни мудрости Сил Света и Тьмы;
- Защитные врата рядом с обеими базами;
- Мост Сил Света и Мост Сил Тьмы.
Всего в обновлении 7.40 сотни различных изменений — полный список доступен на сайте Dota 2.