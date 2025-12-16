Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Обновление 7.40 в Dota 2 — главные изменения патча с новым героем Largo

В Dota 2 вышел патч 7.40
Комментарии

16 декабря в Dota 2 вышло большое балансное обновление 7.40. Разработчики добавили в игру нового героя Largo, а также изменили ряд способностей персонажей, предметы и многие другие аспекты игры.

Основные изменения

  • теперь для изучения талантов не нужны очки навыков — вместо них будут очки талантов;
  • тир-4 башни теперь получают бафф к броне, если казармы не разрушены (до 24, по 4 за каждую);
  • изменена формула золота за помощь;
  • немного изменены Рошан, Терзатель, ослаблены руны невидимости и ускорения.

Изменения героев

Различные баффы и дебаффы получили десятки персонажей Dota 2. Главные изменения коснулись Lone Druid, Slark и Treant Protector.

  • Силла и его медведь научились паре новых трюков: теперь друид может оплетать врагов корнями даже вне медвежьего облика, а его совершенно новый дух-медведь обзавёлся собственным древом талантов;
  • Единственный беглец из Тёмного рифа теперь увёртлив как никогда, ведь Essence Shift стала его врождённой способностью, а ей на смену пришла Saltwater Shiv — она крадёт у врагов восстановление здоровья и скорость передвижения;
  • Терпеть вечно не готовы даже деревья. Изменённая способность Leech Seed стала ещё опаснее, а новое улучшение с Aghanim's Scepter делает героя таким могучим, что ему так и не терпится расправиться с врагами леса.

Полный список изменений версии 7.40 в Dota 2 можно найти на официальном сайте.

Нейтральные предметы

Список предметов, выпадающих при фарме в лесу, также был обновлён — большинство были изменены, некоторые удалены, а вместо них появились новые.

Из Dota 2 пропали Ripper's Lash, Sister's Shroud, Spark of Courage, Magnyfieng Monocle, Outworld Staff и Pyrrhing Cloak. Вместо них появились шесть новых предметов первого и четвёртого уровня, а также Riftshadow Prism (5 лвл).

Фото: Valve

Изменения ландшафта

Разработчики слегка изменили карту, сделав упор на визуальную составляющую. В обновлении 7.40 были обновлены:

  • Святыни мудрости Сил Света и Тьмы;
  • Защитные врата рядом с обеими базами;
  • Мост Сил Света и Мост Сил Тьмы.

Всего в обновлении 7.40 сотни различных изменений — полный список доступен на сайте Dota 2.

Материалы по теме
В Dota 2 добавили нового героя — барда Largo
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android