В Dota 2 добавили зимнюю сокровищницу Collector's Cache
Разработчики Dota 2 выпустили обновление 7.40, а вместе с ней представили новую сокровищницу Collector's Cache. Туда вошли 16 новых наборов на зимнюю тематику.
В Collector's Cache Winter 2025 в Dota 2 вошли:
- Shadow Fiend — Lord of the Sundered Souls;
- Primal Beast — Prehistoric Predator;
- Broodmother — The White Widow;
- Enigma — Angel of the Abyss;
- Ringmaster — Harrow's Harvest;
- Morphling — Fluid Frenzy
- Silencer — Worship of the Whispered Wing
- Centaur — Warrunner Cunning Counterfeit
- Tiny — Stone Giant Stronghold.
Valve также представили нового героя Largo и обновление баланса — о них можно узнать в материалах ниже.
