Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все сеты из Collector's Cache Winter 2025, сокровищницы патча 7.40 в Dota 2 — видео наборов из сундука

В Dota 2 добавили зимнюю сокровищницу Collector's Cache
Комментарии

Разработчики Dota 2 выпустили обновление 7.40, а вместе с ней представили новую сокровищницу Collector's Cache. Туда вошли 16 новых наборов на зимнюю тематику.

В Collector's Cache Winter 2025 в Dota 2 вошли:

  • Shadow Fiend — Lord of the Sundered Souls;
  • Primal Beast — Prehistoric Predator;
  • Broodmother — The White Widow;
  • Enigma — Angel of the Abyss;
  • Ringmaster — Harrow's Harvest;
  • Morphling — Fluid Frenzy
  • Silencer — Worship of the Whispered Wing
  • Centaur — Warrunner Cunning Counterfeit
  • Tiny — Stone Giant Stronghold.

Valve также представили нового героя Largo и обновление баланса — о них можно узнать в материалах ниже.

Материалы по теме
В Dota 2 добавили нового героя — барда Largo
В Dota 2 вышел патч 7.40
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android