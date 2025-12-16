Как изменилась карта Dota 2 после выхода патча 7.40

После выхода обновления 7.40 в Dota 2 изменились некоторые области на игровой карте. В этот раз авторы отказались от глобальной переработки локации, но переделали ряд дорожек и элементов игры.

Ниже вы можете найти все изменения карты в Dota 2 после патча 7.40.

Святыни

Области, дающие опыт каждые семь минут, теперь проще захватить с разных сторон.

Было в 7.39 Стало в 7.40

Было в 7.39 Стало в 7.40

Мост около святыни

Дорога между прудом с лотосами и святыней опыта теперь стала шире и удобнее, появился проход из озера внизу.

Было в 7.39 Стало в 7.40

Было в 7.39 Стало в 7.40

Защитные врата

«Секретный» проход на базу только для союзников также стал шире.

Было в 7.39 Стало в 7.40

Было в 7.39 Стало в 7.40

Также было изменено положение некоторых Смотрителей в основном лесу. Были удалены отдельные деревья, а по краям карты добавлены дополнительные блоки, чтобы нельзя было вылететь за игровую локацию.