Как изменилась карта Dota 2 после выхода патча 7.40

После выхода обновления 7.40 в Dota 2 изменились некоторые области на игровой карте. В этот раз авторы отказались от глобальной переработки локации, но переделали ряд дорожек и элементов игры.
Ниже вы можете найти все изменения карты в Dota 2 после патча 7.40.
Святыни
Области, дающие опыт каждые семь минут, теперь проще захватить с разных сторон.
Мост около святыни
Дорога между прудом с лотосами и святыней опыта теперь стала шире и удобнее, появился проход из озера внизу.
Защитные врата
«Секретный» проход на базу только для союзников также стал шире.
Также было изменено положение некоторых Смотрителей в основном лесу. Были удалены отдельные деревья, а по краям карты добавлены дополнительные блоки, чтобы нельзя было вылететь за игровую локацию.