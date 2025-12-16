Скидки
Новый порядок пиков и банов в Captains Mode после выхода патча 7.40 в Dota 2

В Dota 2 изменили порядок выбора героев в режиме Captains Mode
В обновлении 7.40 для Dota 2 разработчики изменили порядок драфта персонажей в режиме Captains Mode. Теперь у первой команды будет сразу два запрета вместо одного.

Это коснётся киберспортивных матчей, а также иных игр в формате Captains Mode (например, Боевого кубка).

Первая стадия запретов:

  • Раньше: первая команда запрещает героя — вторая — вторая — первая — вторая — вторая — первая;
  • Теперь: первая — первая — вторая — вторая — первая — вторая — вторая;

Третья стадия запретов:

  • Раньше: первая — вторая — вторая — первая;
  • Теперь: первая — вторая — первая — вторая.

Порядок выбора персонажей на каждой стадии остался прежним.

