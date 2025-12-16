В Dota 2 изменили порядок выбора героев в режиме Captains Mode
В обновлении 7.40 для Dota 2 разработчики изменили порядок драфта персонажей в режиме Captains Mode. Теперь у первой команды будет сразу два запрета вместо одного.
Это коснётся киберспортивных матчей, а также иных игр в формате Captains Mode (например, Боевого кубка).
Первая стадия запретов:
- Раньше: первая команда запрещает героя — вторая — вторая — первая — вторая — вторая — первая;
- Теперь: первая — первая — вторая — вторая — первая — вторая — вторая;
Третья стадия запретов:
- Раньше: первая — вторая — вторая — первая;
- Теперь: первая — вторая — первая — вторая.
Порядок выбора персонажей на каждой стадии остался прежним.
Материалы по теме
Комментарии