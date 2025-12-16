Скидки
Появилась пара новых кадров фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Появилась пара новых кадров фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Издание Screen Rant опубликовало пару эксклюзивных кадров фильма «Аватар: Пламя и пепел», на которых можно увидеть на'ви и Варанг в частности.

Свежие кадры фильма

Фото: Screen Rant

Фото: Screen Rant

Картина расскажет историю агрессивного клана на'ви, который обитает возле вулканов. Предводительница клана по имени Варанг иначе смотрит на предназначение своей расы и замышляет дать бой остальным, мирным племенам.

«Аватар 3: Пламя и пепел» выйдет в мировом прокате 19 декабря. Лента должна была добраться до России 25 декабря — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Однако теперь фильм вряд ли покажут раньше 15 января из-за инициативы поддержки отечественных картин в праздничные дни.

