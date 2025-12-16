Скидки
6 героев никак не изменили в патче 7.40 для Dota 2 — среди них Пудж

Разработчики Dota 2 изменили 121 персонаж в обновлении 7.40. При этом шесть героев сохранили все свои характеристики и способности в прежнем виде.

Valve никак не изменили Ancient Apparition, Disruptor, Huskar, Lich, Outworld Destroyer и Pudge. Обновления получили только предметы, которые используют данные персонажи.

Патч 7.40 также добавил в игру 128-го героя — барда-лягушку по имени Ларго. Это новый саппорт, который может баффать союзников ультимейтом: для этого нужно попадать в такт при исполнении песни. Largo также умеет развеивать эффекты, перемещать других героев и замедлять врагов в области.

