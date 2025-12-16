«Имба по всем показателям»: Vasilisa — о новом герое Largo в Dota 2

Ведущая турниров по Dota 2 Василиса Vasilisa Чернова в соцсетях поделилась первыми впечатлениями после выхода обновления 7.40.

Василиса особенно выделила нового персонажа Largo.

Если подводить итоги, то патч очень крутой. Хочется посмотреть на человека, который по итогу будет недоволен всем! Новый герой — имба по всем показателям, интересная механика ульты. Надеюсь, удастся поиграть ближайшие дни.

Девушка также предположила, какие герои могут стать актуальнее в новом патче.

Геймплейный патч, как и всегда, открывает нам возможности для хаоса. Ожидаю Broodmother на керри, Pangolier живее всех живых, Treant может воскреснуть. Симпатично смотрятся Bloodseeker со Spectre, Huskar. Вылезет ещё какой-нибудь Phantom Lancer.