Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый кадр фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли

Появился новый кадр фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли
Комментарии

Empire продолжает делиться свежими кадрами из различных фильмов. На очереди — картина «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли и кадр из неё.

Кадр «Марти Великолепного»

Фото: Empire

Лента расскажет о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты.

Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».

Биографическая лента официально выйдет в России 15 января 2026 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android