Появился новый кадр фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли
Empire продолжает делиться свежими кадрами из различных фильмов. На очереди — картина «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли и кадр из неё.
Кадр «Марти Великолепного»
Фото: Empire
Лента расскажет о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты.
Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».
Биографическая лента официально выйдет в России 15 января 2026 года.
