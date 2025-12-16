По культовому боевику «На гребне волны» снимут сериал
Поделиться
По данным Deadline, по культовому боевику «На гребне волны» с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи в главных ролях снимут сериал. Оригинал сняла Кэтрин Бигелоу.
Над шоу работает AMC. Над проектом работает шоураннер Дэвид Калстейн («Бабочка»). В картине по сценарию У. Питера Илиффа Киану Ривз сыграл начинающего агента ФБР Джонни Юту, который внедряется в банду сёрферов из Южной Калифорнии, грабящих банки.
Действие сериала развернётся через 35 лет после событий оригинального фильма и сосредоточится на опасной команде грабителей, связанной с бандой «Бывшие президенты». Кто в нём снимется, пока что неясно.
Комментарии
- 16 декабря 2025
-
09:37
-
08:54
-
08:46
-
07:45
-
07:00
-
06:55
-
06:47
-
06:41
-
04:29
-
04:20
-
03:52
-
03:42
-
03:29
-
02:28
- 15 декабря 2025
-
22:56
-
21:26
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:53
-
19:22
-
18:41
-
18:15
-
17:42
-
17:09
-
16:50
-
16:40
-
16:12
-
15:38
-
15:25
-
15:13
-
14:57