По культовому боевику «На гребне волны» снимут сериал

По данным Deadline, по культовому боевику «На гребне волны» с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи в главных ролях снимут сериал. Оригинал сняла Кэтрин Бигелоу.

Над шоу работает AMC. Над проектом работает шоураннер Дэвид Калстейн («Бабочка»). В картине по сценарию У. Питера Илиффа Киану Ривз сыграл начинающего агента ФБР Джонни Юту, который внедряется в банду сёрферов из Южной Калифорнии, грабящих банки.

Действие сериала развернётся через 35 лет после событий оригинального фильма и сосредоточится на опасной команде грабителей, связанной с бандой «Бывшие президенты». Кто в нём снимется, пока что неясно.

