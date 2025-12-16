«Бегущий человек» Эдгара Райта вышел в онлайне
С сегодняшнего дня «Бегущего человека» Эдгара Райта можно посмотреть из дома. Фильм вышел в онлайне и доступен на различных зарубежных онлайн-сервисах.
«Бегущий человек» рассказывает историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.
Главную роль в проекте сыграл Глен Пауэлл, звезда «Топ Гана: Мэверик». Режиссёром выступил Эдгар Райт, постановщик «Типа крутых легавых». Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, собрав за первые выходные по миру скромные $ 28 млн.
