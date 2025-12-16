Скидки
Продажи Hollow Knight: Silksong превысили 7 млн копий, игра получит DLC

Продажи Hollow Knight: Silksong превысили 7 млн копий, игра получит DLC
Team Cherry объявила, что тираж Hollow Knight: Silksong превысил 7 млн копий. Такого результата игре удалось достичь за три месяца с момента релиза — тайтл вышел 4 сентября.

Также разработчики анонсировали дополнение Sea of Sorrow, с выходом которого в игре появятся новые зоны, боссы, противники и многое другое. Расширение выпустят бесплатно для всех обладателей тайтла.

Видео доступно на YouTube-канале Team Cherry. Права на видео принадлежат Team Cherry.

События новинки разворачиваются в королевстве Фарлум, которое будет куда масштабнее Холлоунеста из первой части. Главной героиней выступает воительница Хорнет, которая знакома геймерам по первой части. Игра доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.

