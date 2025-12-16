Скидки
Вышел первый трейлер фильма «Отель «У погибшего альпиниста» по повести Стругацких

Вышел первый трейлер фильма «Отель «У погибшего альпиниста» по повести Стругацких
«Кинопоиск» представил дебютный трейлер фильма «Отель «У погибшего альпиниста», который основан на повести братьев Стругацких.

В ролике показали главных героев, которые собрались в отеле после получения анонимного письма о готовящемся убийстве, а также детектива Петера Глебски, который выступит главным героем.

Главные роли исполняют Евгений Цыганов (Петер Глебски), Сергей Маковецкий (Алек Сневар), Александр Балуев (господин Мозес), Светлана Ходченкова (госпожа Мозес), Дмитрий Лысенков (Симон Симонэ) и другие. Режиссёром картины выступает Александр Домогаров-младший.

Премьера фильма состоится 28 января 2027 года.

