Сложнее всего играть Нейтири Зои Салдане было в «Аватаре: Пламя и пепел»
Актриса Зои Салдана, играющая во франшизе «Аватар» Нейтири, рассказала, что сложнее всего было погрузиться в образ героини именно в «Аватаре: Пламя и пепел».
Период съёмок картины совпал с непростым периодом в жизни Салданы, когда она много времени уделяла своей семье, поэтому во время работы над Нейтири возникал некий диссонанс.
Я расширяла свою семью. Поэтому мне было тяжело оставлять своих детей дома, приходить на работу и играть мать, которая только что потеряла одного из своих детей. Это было тяжело.
«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в зарубежный прокат уже 19 декабря, а до России фильм доберётся не раньше середины января 2026-го.
