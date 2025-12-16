Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PS Plus добавили Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story и ещё шесть игр

В PS Plus добавили Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story и ещё шесть игр
Комментарии

Сегодня Sony пополнила каталог PS Plus Extra и Deluxe сразу девятью новыми играми. В сервис включили Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story, LEGO Horizon Adventures, Granblue Fantasy: Relink и другое.

Новые игры в PS Plus Extra в декабре 2025 года

  • Assassin’s Creed Mirage
  • Wo Long: Fallen Dynasty
  • Skate Story
  • Granblue Fantasy: Relink
  • Planet Coaster 2
  • Cat Quest 3
  • LEGO Horizon Adventures
  • Paw Patrol: Grand Prix
  • Paw Patrol World.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в декабре 2025 года

  • Soul Calibur 3.

Фото: Sony

Следующее пополнение линейки ожидается в середине января 2026-го, а в конце декабря объявят пополнение тарифа PS Plus Essential на январь.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android