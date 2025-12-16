В PS Plus добавили Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story и ещё шесть игр
Сегодня Sony пополнила каталог PS Plus Extra и Deluxe сразу девятью новыми играми. В сервис включили Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story, LEGO Horizon Adventures, Granblue Fantasy: Relink и другое.
Новые игры в PS Plus Extra в декабре 2025 года
- Assassin’s Creed Mirage
- Wo Long: Fallen Dynasty
- Skate Story
- Granblue Fantasy: Relink
- Planet Coaster 2
- Cat Quest 3
- LEGO Horizon Adventures
- Paw Patrol: Grand Prix
- Paw Patrol World.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в декабре 2025 года
- Soul Calibur 3.
Фото: Sony
Следующее пополнение линейки ожидается в середине января 2026-го, а в конце декабря объявят пополнение тарифа PS Plus Essential на январь.
