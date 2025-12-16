Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Грешники», «Битва за битвой» и «Орудия»: 10 лучших фильмов 2025 года от Empire

«Грешники», «Битва за битвой» и «Орудия»: 10 лучших фильмов 2025 года от Empire
Комментарии

Британский журнал Empire опубликовал свой список лучших фильмов 2025 года. В топ вошли картины, вышедшие за последние 12 месяцев в Великобритании, поэтому в него попали некоторые ленты, которые в других странах показывали ещё в прошлом году.

Лидером топа стали «Грешники» Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли. На второй строчке оказалась «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, замкнули тройку «Орудия» Зака Креггера.

В топ-10 также вошли «Хищник: Планета смерти», «28 лет спустя» и «Седло».

Лучшие фильмы 2025 года по версии Empire

  1. «Грешники»
  2. «Битва за битвой»
  3. «Орудия»
  4. «Баллада об острове Уоллис»
  5. «Поток»
  6. «Верни ее из мертвых»
  7. «Хищник: Планета смерти»
  8. «28 лет спустя»
  9. «Я ругаюсь»
  10. «Седло».
Материалы по теме
Топ-10 лучших фильмов 2025 года выбрали критики для IndieWire
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android