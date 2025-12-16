Скидки
Мультфильм Грузовички (2026) — дата выхода, когда выйдет в кино, сюжет, трейлер, о чём фильм

Вышел трейлер мультфильма «Грузовички» в стиле «Тачек» — премьера 30 апреля
Кинокомпания «Вольга» представила свежий трейлер мультфильма «Грузовички». Анимационный проект в духе культовых «Тачек» от студии Pixar выйдет в кинотеатрах России уже 30 апреля 2026 года.

Анимационная картина расскажет о грузовичке-подростке Сане, который всю жизнь работает в карьере с родителями. В один день он случайно знакомится с городскими жителями: камазиком и поливальной машиной. Новые знакомства открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьёзная угроза — проснувшийся вулкан в горах.

Режиссёром проекта выступил Дмитрий Грачев — он работал над «Омаром в большом кино».

Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
