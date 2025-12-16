Скидки
Фильм «Иллюзия обмана 3» вышел в онлайне

Фильм «Иллюзия обмана 3» вышел в онлайне
16 декабря состоялась цифровая премьера фильма «Иллюзия обмана 3». Картину уже можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других зарубежных стримингах. В России ленту всё ещё показывают в кинотеатрах.

Таким образом, третья часть серии добралась до онлайн-сервисов спустя месяц после мировой премьеры. За этот срок лента собрала около $ 214 млн, где на Россию и страны СНГ приходится около 10% от общих сборов. Триквел не смог добраться до цифр первых двух частей, чья касса превышает $ 330 млн.

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

