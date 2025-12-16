Reddit подал в суд на власти Австралии из-за запрета соцсетей детям до 16 лет

10 декабря в Австралии вступил в силу законопроект, который запрещает подросткам младше 16 лет использовать социальные сети. Закон подразумевает полный запрет подросткам регистрироваться и пользоваться социальными сетями. Это значит, что они не смогут пользоваться в том числе TikTok, Reddit, YouTube, X (ранее Twitter) и другими платформами даже с разрешения родителей.

Спустя некоторое время администрация популярного форума Reddit подала в суд на власти Австралии. Разработчики требуют разблокировать ресурс на территории страны в первую очередь с политической точки зрения, ведь на форуме часто обсуждаются вопросы жизни в Австралии, в том числе с участием подростков.

Граждане Австралии младше 16 лет в течение нескольких лет, если не месяцев, станут избирателями. Выборы, которые будут делать эти граждане, будут определяться политической коммуникацией, в которой они участвуют до достижения 18 лет. Блокировка Reddit в стране нарушает свободу политической коммуникации австралийцев и может негативно повлиять на будущее жителей страны.

Власти Австралии уже коротко прокомментировали иск от Reddit. Представители страны заявили, что «действуют ради блага подрастающего поколения страны», обвинив администрацию сайта в том, что на самом деле речь идёт о деньгах, а не о заботе о жителях государства.