Для Arc Raiders вышел зимний апдейт с холодами и сбросом умений

16 декабря студия Embark выпустила большое зимнее обновление для Arc Raiders. Апдейт уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Arc Raiders. Права на видео принадлежат Embark.

Вместе со стартом события во всех локациях в игре выпал снег и наступили холода — теперь рэйдер может замёрзнуть от долгого нахождения на улице, поэтому необходимо следить за температурой тела героя. В игру также добавили задание Flickering Flames со сборами плодов свечного дерева, которые можно обменять на специальные значки, оружие и другие предметы.

Игроки также могут теперь сбрасывать очки умений, кастомизировать оружие ближнего боя и включить опцию «Кинематографичность» с высочайшими настройками графики. С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге игры в Steam.

